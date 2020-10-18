Главари "ДНР" заметили "социальное напряжение" и пообещали "на неделе" завезти в аптеки лекарства

18 октября, 2020, 20:00

Оккупационные власти ОРДО призналаи, что на фоне тотального дефицита лекарственных средств в аптеках "республики" на подконтрольных им территориях возникла социальная напряженность

Об этом рассказал Александр Оприщенко, который называет себя "министром здравоохранения", передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ.

"С начала октября 2020 года замечен уровень социальной напряженности среди населения из-за недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами в розничной частной аптечной сети", - заявил он.

"Министр" пообещал, что этот вопрос "будет урегулирован на следующей неделе".

"Ассортимент препаратов, которые показаны для лечения острых респираторных инфекций, гриппа, пневмонии и COVID-19 будет пополнен", - конкретизировал Оприщенко.

Также он пообещал выделили 144 млн российских рублей "с целью оказания помощи гражданам... в части приобретения средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, а также на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения пациентов".

В оккупированной российскими войсками украинской части Донбасса сложилась очень тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"Кроме недостаточного количества медицинского персонала и мест в больницах наблюдается тотальный дефицит медицинских препаратов, прежде всего антивирусных и антибиотиков", - отмечает издание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо