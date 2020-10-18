Главари "ДНР" заметили "социальное напряжение" и пообещали "на неделе" завезти в аптеки лекарства
Об этом рассказал Александр Оприщенко, который называет себя "министром здравоохранения", передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ.
"С начала октября 2020 года замечен уровень социальной напряженности среди населения из-за недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами в розничной частной аптечной сети", - заявил он.
"Министр" пообещал, что этот вопрос "будет урегулирован на следующей неделе".
"Ассортимент препаратов, которые показаны для лечения острых респираторных инфекций, гриппа, пневмонии и COVID-19 будет пополнен", - конкретизировал Оприщенко.
Также он пообещал выделили 144 млн российских рублей "с целью оказания помощи гражданам... в части приобретения средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, а также на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения пациентов".
В оккупированной российскими войсками украинской части Донбасса сложилась очень тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
"Кроме недостаточного количества медицинского персонала и мест в больницах наблюдается тотальный дефицит медицинских препаратов, прежде всего антивирусных и антибиотиков", - отмечает издание.
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