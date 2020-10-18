В Минздраве назвали регионы с самыми быстрыми темпами распространения COVID-19

18 октября, 2020, 11:27

В течение прошлых суток, 17 октября, наибольшее количество заболеваний коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Харьковской области

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав.

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни за прошедшие сутки зарегистрировано в Харьковской, Хмельницкой, Сумской и Львовской областях, а также в городах Киев и Харьков.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 589 случаев, в том числе город Харьков 422 случая, городе Киев - 453 случая, Хмельницкой области - 338 случаев, Сумская область - 326 случаев, и Львовская область - 305 случаев", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19.

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