Трамп назвал Макрона премьер-министром Франции

18 октября, 2020, 11:11

Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал Эммануэля Макрона премьер-министром Франции

Об этом сообщает France 24 .

Трамп ошибся с должностью президента Франции на митинге в штате Мичиган, когда в речи вспомнил о соглашении об изменении климата, с которой США вышли в 2017 году.

"Знаете, что еще я остановил? Парижская хартия по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как сделка? Дела не очень", - сказал Трамп.

В июне 2017 года Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, участником которого стали при его предшественнике Бараку Обаме.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах.

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