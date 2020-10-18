Трамп назвал Макрона премьер-министром Франции
18 октября, 2020, 11:11
Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал Эммануэля Макрона премьер-министром Франции
Об этом сообщает France 24 .
Трамп ошибся с должностью президента Франции на митинге в штате Мичиган, когда в речи вспомнил о соглашении об изменении климата, с которой США вышли в 2017 году.
"Знаете, что еще я остановил? Парижская хартия по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как сделка? Дела не очень", - сказал Трамп.
В июне 2017 года Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, участником которого стали при его предшественнике Бараку Обаме.
- Напомним, 16 октября Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах.
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