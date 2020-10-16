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Espreso.tvМирВ случае своего проигрыша на выборах обеспечу мирную передачу власти, - Трамп

В случае своего проигрыша на выборах обеспечу мирную передачу власти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах

Об этом Трамп сказал во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает " Украинская правда".

"Да, я обеспечу мирный переход власти (в случае проигрыша на выборах - ред). Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают поддержку Демократической партии .

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