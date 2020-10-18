"Европейская Солидарность" требует от одесской власти прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит судебный иск

18 октября, 2020, 19:27

Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подает в суд на Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Придерживаясь принципов европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - убеждены в партии.

"Действие городских властей является чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "Европейской Солидарности".

Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы - говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертвование Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим!" - отмечают в "Европейской солидарности".