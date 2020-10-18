Netflix снимает фильм о протестах в Беларуси

18 октября, 2020, 09:06

Видеосервис Netflix снимает документальный фильм о протестах против режима Александра Лукашенко в Беларуси

Об этом сообщил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка в telegram.

По его словам, Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о политических протестах в Беларуси.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстании, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановська. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали ", - написал Вячорка.

Напомним, 16 октября лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановську Беларусь объявила в международный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.

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