 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБеларусь объявила Тихановську в международный розыск

Беларусь объявила Тихановську в международный розыск

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановську Беларусь объявила в международный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

Читайте также: Тихановська объявила ультиматум Лукашенко

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановськои по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные во вред национальной безопасности).

При этом в России против нее не нарушали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать