Беларусь объявила Тихановську в международный розыск

16 октября, 2020, 11:58

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановську Беларусь объявила в международный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

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В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановськои по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные во вред национальной безопасности).

При этом в России против нее не нарушали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.

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