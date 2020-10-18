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Espreso.tvМирАзербайджан ответил на обвинение Армении в срыве перемирия

Азербайджан ответил на обвинение Армении в срыве перемирия


фото: Reuters
Баку также обвинил Ереван в срыве объявленного 18 октября в Нагорном Карабахе гуманитарного перемирия

Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана .

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в течение ночи "противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз".

В Минобороны Азербайджана заявили, что потерь среди личного состава нет, азербайджанские военные приняли адекватные меры.

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