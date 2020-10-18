Азербайджан ответил на обвинение Армении в срыве перемирия

18 октября, 2020, 08:29

Баку также обвинил Ереван в срыве объявленного 18 октября в Нагорном Карабахе гуманитарного перемирия

Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана .

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в течение ночи "противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз".

В Минобороны Азербайджана заявили, что потерь среди личного состава нет, азербайджанские военные приняли адекватные меры.

Армения заявила, что Азербайджан нарушил гуманитарное перемирие с считанные минуты после его провозглашения 18 октября.

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