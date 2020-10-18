Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия
18 октября, 2020, 07:05
Армения заявила, что Азербайджан нарушил гуманитарное перемирие за считанные минуты после его провозглашения 18 октября
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в twitter.
По ее словам, Азербайджан "вел артиллерийский обстрел в северном направлении" в течение более 2,5 часа и "ракетный обстрел в южном направлении" в течение 25 минут.
Азербайджанская сторона пока не отреагировала на это заявление.
Министерства иностранных дел обоих государств накануне сообщили о новом перемирии, которое вступило в силу с 00:00 по местному времени 18 октября.
Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 2:45, and fired rockets in the southern direction from 2:20 to 2:45.- Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 17 2020
- 17 октября сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии .
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