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Espreso.tvМирАрмения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия


фото: Reuters
Армения заявила, что Азербайджан нарушил гуманитарное перемирие за считанные минуты после его провозглашения 18 октября

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в twitter.

По ее словам, Азербайджан "вел артиллерийский обстрел в северном направлении" в течение более 2,5 часа и "ракетный обстрел в южном направлении" в течение 25 минут.

Азербайджанская сторона пока не отреагировала на это заявление.

Министерства иностранных дел обоих государств накануне сообщили о новом перемирии, которое вступило в силу с 00:00 по местному времени 18 октября.

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