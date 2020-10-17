 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАзербайджан и Армения объявили о перемирии

Азербайджан и Армения объявили о перемирии


фото: mfa.am
Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое начнет действовать 18 октября

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени. Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением в Москве от 10 октября", - говорится в заявлении МИД Армении.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать