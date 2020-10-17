Азербайджан и Армения объявили о перемирии

17 октября, 2020, 21:48

Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое начнет действовать 18 октября

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени. Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением в Москве от 10 октября", - говорится в заявлении МИД Армении.

Президент Азербайджана Ильгам Алиев в субботу, 17 октября 2020 года, заявил о взятии под контроль города Физули и нескольких сел Физулинского района, расположенных в Нагорном Карабахе.

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