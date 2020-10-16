Если "опрос" Зеленского проведут на средства частных лиц или госбюджета, это будет подпадать под признаки коррупционного преступления, - Княжицкий

16 октября, 2020, 10:11

В случае, если "опрос" действительно будет проводиться, ключевым вопросом будет его финансирование

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Опрос Зеленского оплатят меценаты", - говорят в "Слуге народа". А на самом деле это означает: вот эти взяточники принесут взятки Зеленскому !!! В "Слуг" все так. Что ни придумают, значит противозаконный абсурд ", - написал нардеп.

Княжицкий напомнил, что все полномочия исчерпывающе определены в Конституции. О них сказано почти в каждом решении Конституционного Суда. Поэтому, все что может делать президент - только выполнять пункты из Конституции.

"Очевидно, что никакого инициирования" общенационального опроса "в Конституции нет. Следовательно, максимум, который может сделать Зеленский в данном случае - объявить его как обычное физическое лицо. Однако, как указано в пресс-релизе ОП, провозглашено оно именно "Президентом Зеленским", четко противоречит статье 106 Конституции ", - объясняет Княжицкий.

По его словам, в случае, если "опрос" действительно будет проводиться, ключевым вопросом будет его финансирование. Для реализации частных инициатив Зеленского не могут использоваться ни бюджетные средства, ни средства частных лиц. Ведь в обоих случаях это подпадает под признаки подарка в соответствии с антикоррупционным законодательством. И президент, как и любой чиновник может получать подарки в год всего на общую сумму 4054 гривны (два прожиточных минимума).

Поэтому в случае, если "общенациональный опрос" будет проведен за счет частных лиц или государственного бюджета это будет подпадать под признаки преступления "незаконное обогащение".

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"Понимая реальную стоимость этого опроса, оплата его проведения каким-либо третьим лицом практически гарантированно будет квалифицироваться как" коррупционное преступление в особо крупном размере ". Если вдруг окажется, что опрос проведен "бесплатно", это не меняет квалификацию. Согласно закону, взятка может предоставляться не только деньгами, но и услугами, которые предоставляются бесплатно (статья 1 Закона о коррупции) ", - пишет Княжицкий.

Княжицкий считает, что более-менее безболезненным выходом из ситуации может быть только оплата Зеленским опрос самостоятельно, из собственного кармана. В таком случае он должен заявить об этих расходах в НАПК как о существенном изменении имущественного положения и внести их в декларацию. А в случае, если уплаченная им стоимость за проведение опроса будет ниже рыночной, это также будет расцениваться как коррупция.

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