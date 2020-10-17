Во Франции из-за COVID-19 ввели комендантский час
Об этом сообщает Радио Свобода.
Комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 6:00, коснется около 20 млн человек. Его ввели после того, как медики зафиксировали во Франции более 25 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки - в дополнение к более 30 тыс. выявленных больных за день до этого.
Чиновники нескольких городов выражали обеспокоенность из-за возможных социальных и экономических убытков от комендантского часа, введенного минимум на четыре недели.
Владельцы ресторанов жалуются, что комендантский час имеет мало смысла, учитывая строгие правила социального дистанцирования, к которым они уже обратились.
По всей стране свадьбы и другие празднования в общественных местах, а также студенческие вечеринки запрещены, людей призывают ограничить встречи в частных домах до шести человек.
- Напомним, 15 октября во Франции впервые количество выявленных в сутки случаев COVID-19 превысило 30 000.
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