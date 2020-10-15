Во Франции коронавирус впервые обнаружили у более чем 30 тыс. человек в течение суток

15 октября, 2020, 22:52

Во Франции впервые количество выявленных за сутки случаев COVID-19 превысило 30 000

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За сутки во Франции диагностировали 30 тыс. 621 новое заражение COVID-19, что более чем на 8 тыс. превысило вчерашний показатель.

Общее количество заражений в стране достигло отметки в 809 тыс., зафиксировано 33125 случаев смерти людей из-за коронавируса.

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В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором расположен Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 по местному времени будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, кроме парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого вескую причину. За нарушение правила будет выписан штраф в размере 135 евро.