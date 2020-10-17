В пригороде Парижа юноша из Москвы совершил теракт

17 октября, 2020, 07:22

В парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин вечером в пятницу, 16 октября 2020 года, 18-летний парень чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил ножом учителя истории и географии местного колледжа Bois d'Aulne по имени Самуэль П.

Полиция обнаружила нападающего за несколько сот метров от места преступления и ликвидировала его, поскольку тот угрожал стражам порядка ножом. У него также было найдено огнестрельное оружие, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Сейчас уже известно, что погибший рассказывал своим ученикам о свободе слова и в качестве примера приводил возможность рисовать карикатуры на застовника ислама, пророка Мухаммеда. Как сообщает AFP, Самуэль П. показывал своим ученикам опубликованы сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

По предварительным данным, это и стало мотивом действий нападающего, который во время совершения убийства выкрикивал лозунг "Аллаху акбар".

Преступление оценено как теракт. Им занимается Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT).

Именно как теракт оценил данный поступок и президент Франции Эмманюэль Макрон, который прибыл на место происшествия и выступил с короткой речью.

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

Напомним, власти Франции разворачивает широкомасштабное наступление на формирование радикальных исламистских взглядов у молодежи из микрорайонов мигрантов. В них будут формировать понимание французских республиканских ценностей, а домашнее обучение позволять только для на основании медицинских показателей .

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