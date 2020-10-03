Из-за угрозы исламизма домашнее обучение во Франции разрешат только больным детям

3 октября, 2020, 08:28

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в пятницу, 2 октября 2020 года, с большой речью на тему противодействия "исламскому сепаратизму"

Его доклад прозвучал в парижском пригороде Ле Мюро, где молодые мусульмане часто нападают на полицию и откуда 70 человек отправились на джихад в Сирию (на учете у правоохранителей там около 170 исламских радикалов), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

Такому радикализму в отдельно взятых районах Франции или, как выразился Макрон, "исламскому сепаратизму" будут противопоставлены "республиканские ценности". Соответствующий закон будет готов в декабре.

По словам главы французского государства, документ будет предусматривать целый ряд мер, направленных на "республиканское пробуждение".

"Первый фактор этого подъема" - это "комплекс мер общественного порядка и нейтралитета государственных сервисов". В связи с этим Макрон привел в пример "отдельные случаи", когда местные власти "под давлением групп и общин" внедряли "конфессиональное меню" в школьных столовых или раздельный график для мужчин и женщин в бассейнах. Макрон пообещал в дальнейшем "немедленно и жестко ответить" на введение любого правила, "которое противоречит нашим (республиканским) принципам".

Для борьбы с деятельностью "нелегальных школ, часто управляемых религиозными экстремистами", президент Франции планирует ввести обязательное обучение в "республиканских" школах для всех детей с 3 лет. Это предложение должно вступить в силу с нового учебного года, то есть с сентября-2021. Домашнее обучение (которое сейчас во Франции проходят около 50 тыс. детей) в дальнейшем будет разрешено только "по медицинским показаниям". Будут усилены и требования к частным школам, которые находятся вне системы государственного финансирования (т.е. те, которые не получают никаких субвенций из бюджета, а взамен имеют возможность не соблюдать государственной школьной программы).

Глава французского государства заявил также о введении "договора о соблюдении ценностей республики" для некоммерческих организаций.

Будет запрещена и работа во французских мечетях "командированных" имамов из других стран. Макрон пообещал сделать это "в течение 4 лет". Планируется усиление контроля за финансированием мечетей. Кроме того, анонсированы мероприятия, которые должны препятствовать "установлению контроля" над мечетями представителям "экстремистских течений" ислама.

Также в проблемных районах страны с исламских населением будет увеличено количество полицейских, жандармов и судей, а также их финансирование.

Напомним, 25 сентября в Париже, рядом с бывшей редакцией юмористического издания Charlie Hebdo, были ранены ножом 4 человека. Нападавшего задержали.

В январе 2015 года на офис Charlie Hebdo напала группа вооруженных исламистов. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе работники редакции.

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