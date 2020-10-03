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Espreso.tvКиноОпределился обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля

Определился обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля


фото: oiff.online
Обладателем Гран-при Одесского международного кинофестиваля стал американский фильм "Ужин в Америке"

Об этом сообщает Одесский международный кинофестиваль в facebook .

3 октября "Ужин в Америке" получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля во время церемонии награждения.

Главные герои "Ужина в Америке" - панк-музыкант, который убегает от преследования, и девушка, которая является фанаткой его группы. Они отправляются в спонтанное путешествие пропитанными духом упадка пригород американского Среднего Запада.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля признан фильм Валентина Васяновича "Атлантида".

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