Определился обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля

3 октября, 2020, 22:17

Обладателем Гран-при Одесского международного кинофестиваля стал американский фильм "Ужин в Америке"

Об этом сообщает Одесский международный кинофестиваль в facebook .

3 октября "Ужин в Америке" получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля во время церемонии награждения.

Главные герои "Ужина в Америке" - панк-музыкант, который убегает от преследования, и девушка, которая является фанаткой его группы. Они отправляются в спонтанное путешествие пропитанными духом упадка пригород американского Среднего Запада.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля признан фильм Валентина Васяновича "Атлантида".

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