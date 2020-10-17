"Реал" проиграл "Кадису" в чемпионате Испании

17 октября, 2020, 22:05

В 6-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" уступил на своем поле "Кадису"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе, а в основе вышел бельгиец Тибо Куртуа.

Единственный в матче гол в его ворота был забит на 16-й минуте, когда отличился Антони Лосано.

"Реал" проиграл 0:1 и с 10 очками делит лидерство с "Кадисом" и "Гранадой".

Чемпионат Испании

6-й тур

17 октября

"Реал" - "Кадис" 0:1

Гол: Лосано, 16

15 октября сообщалось, что Андрей Лунин может выйти в стартовом составе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Кадиса".

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