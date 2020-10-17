"Мариуполь" в добавленное время дожал "Минай" в чемпионате Украины
17 октября, 2020, 16:04
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" в гостях переиграл "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" забил победный гол в конце матча, когда в компенсированное арбитром время пенальти реализовал Артем Бондаренко.
"Мариуполь" победил "Минай" 1:0, набрал 10 очков и вышел на 4-е место. "Минай" с 4 пунктами - 11-й.
Чемпионат Украины
6-й тур
17 октября
"Минай" - "Мариуполь" 0:1
Гол: Бондаренко, 90 + 2 (пен.)
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