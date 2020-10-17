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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" в добавленное время дожал "Минай" в чемпионате Украины

"Мариуполь" в добавленное время дожал "Минай" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/minajfootballclub
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" в гостях переиграл "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" забил победный гол в конце матча, когда в компенсированное арбитром время пенальти реализовал Артем Бондаренко.

"Мариуполь" победил "Минай" 1:0, набрал 10 очков и вышел на 4-е место. "Минай" с 4 пунктами - 11-й.

Чемпионат Украины

6-й тур

17 октября

"Минай" - "Мариуполь" 0:1

Гол: Бондаренко, 90 + 2 (пен.)

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