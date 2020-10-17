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Espreso.tvОбществоЛяшко рассказал, при каких условиях возможно возвращение к жесткому карантину

Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возвращение к жесткому карантину


фото: radiosvoboda.org
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что введение жесткого локдауна рассматривается только в качестве резервного варианта противодействия эпидемии коронавируса

Об этом Ляшко заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, возвращение в Украине к жесткому карантину возможно лишь при условии, если нельзя будет сделать ничего другого.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапса системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно резервный момент, когда нельзя  будет ничего другого сделать", - сказал Ляшко.

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