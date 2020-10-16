 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛяшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Ляшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит нагрузку до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина" .

"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.

При этом чиновник подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда случаи заражения будут относительно равномерно распределены по всей Украине.

"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - добавил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины также отметил, что готовность системы здравоохранения пока существенно выше, чем весной.

"Помните Италию, где в марте было 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франция дала 30 тыс. в сутки и там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев. в марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог наступить при 1 тыс. случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим, что можем дойти до 10 тыс. и держать удар. в условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться и в этот период будет работать экономика ", - сказал Ляшко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать