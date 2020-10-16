Ляшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки

16 октября, 2020, 23:08

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит нагрузку до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина" .

"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.

При этом чиновник подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда случаи заражения будут относительно равномерно распределены по всей Украине.

"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - добавил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины также отметил, что готовность системы здравоохранения пока существенно выше, чем весной.

"Помните Италию, где в марте было 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франция дала 30 тыс. в сутки и там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев. в марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог наступить при 1 тыс. случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим, что можем дойти до 10 тыс. и держать удар. в условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться и в этот период будет работать экономика ", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в большинстве регионов "красной" зоны карантина общественный транспорт не будут останавливать .

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