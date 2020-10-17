Азербайджанская армия заняла город Физули и несколько сел Физулинского района, - Алиев
17 октября, 2020, 13:28
Президент Азербайджана Ильгам Алиев в субботу, 17 октября 2020 года, заявил о взятии под контроль города Физули (арм. Варандей) и нескольких сел Физулинского района, расположенных в Нагорном Карабахе
Об этом со ссылкой на 1news.az сообщает Еспресо.TV .
"Славная Азербайджанская армия освободила несколько сел Физулинского района. Уволен несколько сел Физулинского района - Гоч Ахмедли, Чимяо, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели. И освобожден город Физули", - отметил глава азербайджанского государства.
По его словам, Физулинского операция имеет символическое значение.
"Азербайджан вернул свои исторический город. Со стратегической точки зрения это также дало нам очередные стратегические преимущества", - сказал Алиев.
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