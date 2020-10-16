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Espreso.tvСпортЗеленский встретился с Луческу, Суркисом и легендами "Динамо"

Зеленский встретился с Луческу, Суркисом и легендами "Динамо"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с 45-й годовщиной победы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА 1974/1975

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

На встрече присутствовали президент "Динамо" Игорь Суркис, главный тренер Мирча Луческу, футболисты основного состава, легенды киевского клуба, а также представители Офиса президента.

Участники встречи посмотрели видеоролик, посвященный выдающимся успехам ФК "Динамо". Владимир Зеленский отметил важность победы, которую футболисты получили 45 лет назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - то, чего сегодня очень не хватает - возможно только через такие легендарные победы, - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА и вручил легендарным футболистам государственные награды.

"Такой большой победы в Украине никогда не было. Самое главное - то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть самые большие награды", - сказал Зеленский.

Представители "Динамо" подарили президенту мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с подписями ветеранов клуба.

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