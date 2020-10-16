В субботу на Майдане будут прощаться с ветераном Николаем Микитенко, который совершил самосожжение, - Движение Сопротивления Капитуляции

Об этом сообщает Движение сопротивления капитуляции.

"Прощание с Николаем Микитенко, ветераном российско-украинской войны, который сжег себя в знак протеста против политики Зеленского, состоится 17 октября в 9:00 на Майдане Независимости. По возможности - надевайте вышиванки, приносите живые цветы и сине-желтые или красно-черные флаги", - говорится в сообщении.