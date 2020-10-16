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Espreso.tvОбществоВ субботу на Майдане будут прощаться с ветераном Николаем Микитенко, который совершил самосожжение, - Движение Сопротивления Капитуляции

В субботу на Майдане будут прощаться с ветераном Николаем Микитенко, который совершил самосожжение, - Движение Сопротивления Капитуляции

17 октября в 9:00 на Майдане Независимости попрощаются с Николаем Микитенко, который совершил самосожжение

Об этом сообщает Движение сопротивления капитуляции.

"Прощание с Николаем Микитенко, ветераном российско-украинской войны, который сжег себя в знак протеста против политики Зеленского, состоится 17 октября в 9:00 на Майдане Независимости. По возможности - надевайте вышиванки, приносите живые цветы и сине-желтые или красно-черные флаги", - говорится в сообщении.

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  • Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости человек поджег себя.
  • Юлия Микитенко заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел потакание российской агрессии.
  • 14 октября он скончался в больнице.

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