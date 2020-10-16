В субботу на Майдане будут прощаться с ветераном Николаем Микитенко, который совершил самосожжение, - Движение Сопротивления Капитуляции
16 октября, 2020, 21:26
17 октября в 9:00 на Майдане Независимости попрощаются с Николаем Микитенко, который совершил самосожжение
Об этом сообщает Движение сопротивления капитуляции.
"Прощание с Николаем Микитенко, ветераном российско-украинской войны, который сжег себя в знак протеста против политики Зеленского, состоится 17 октября в 9:00 на Майдане Независимости. По возможности - надевайте вышиванки, приносите живые цветы и сине-желтые или красно-черные флаги", - говорится в сообщении.
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- Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости человек поджег себя.
- Юлия Микитенко заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел потакание российской агрессии.
- 14 октября он скончался в больнице.
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