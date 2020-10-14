Умер ветеран войны на Донбассе Николай Никитенко, который совершил самосожжение на Майдане Независимости

14 октября, 2020, 11:47

49-летний ветеран войны с Россией Николай Никитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Независимости, умер в больнице

Об этом сообщили в Facebook дочь умершего Юлия Микитенко и общественная организация "Відсіч".

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Никитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!" - написали активисты "Відсічі".

Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина поджег себя. Пламя пытались потушить прохожие, мужчину госпитализировали с ожогами большей части тела. Позже его дочь сообщила, что он находится в коме.

Юлия Микитенко также заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел попустительство российской агрессии.

Николай Никитенко принимал активное участие в Революции Достоинства, в 2014 году пошел в Нацгвардию, в батальоне им. Сергея Кульчицкого воевал под Славянском, во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне получил ранение, после лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне военного конфликта на Донбассе.

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С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Никитенко. Выражаем искренние ... Опубликовано Отпор Среда, 14 октября 2020 г.

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