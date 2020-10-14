Умер ветеран войны на Донбассе Николай Никитенко, который совершил самосожжение на Майдане Независимости
Об этом сообщили в Facebook дочь умершего Юлия Микитенко и общественная организация "Відсіч".
"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Никитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!" - написали активисты "Відсічі".
Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина поджег себя. Пламя пытались потушить прохожие, мужчину госпитализировали с ожогами большей части тела. Позже его дочь сообщила, что он находится в коме.
Юлия Микитенко также заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел попустительство российской агрессии.
Николай Никитенко принимал активное участие в Революции Достоинства, в 2014 году пошел в Нацгвардию, в батальоне им. Сергея Кульчицкого воевал под Славянском, во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне получил ранение, после лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне военного конфликта на Донбассе.
Народ мой, к тебе я еще вернусь, и в смерти обращусь к жизни своим страждущим и незлым лицом, как сын, тебе низко ...Опубликовано Юлией Микитенко Вторник, 13 октября 2020 г.
С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Никитенко. Выражаем искренние ...Опубликовано Отпор Среда, 14 октября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры