В этом году в Украине ожидают 4 штамма гриппа, - Данилов

16 октября, 2020, 15:43

В эпидемиологический сезон 2020-2021 в Украине ожидают 4 штамма гриппа

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время селекторного совещания с председателями облгосадминистраций, передает пресс-служба СНБО.

В Совете национальной безопасности и обороны считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему прежде всего детей.

По словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, из которых 65% - это дети.

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"Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - отметил Данилов.

Также он подчеркнул необходимость обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

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