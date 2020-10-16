В этом году в Украине ожидают 4 штамма гриппа, - Данилов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время селекторного совещания с председателями облгосадминистраций, передает пресс-служба СНБО.
В Совете национальной безопасности и обороны считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему прежде всего детей.
По словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, из которых 65% - это дети.
Читайте также: Цифры катастрофические. Нужно очень, очень спешить, - премьер Чехии о коронавирусе
"Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - отметил Данилов.
Также он подчеркнул необходимость обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры