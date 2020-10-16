Числа катастрофические. Нужно очень, очень спешить, - премьер Чехии о коронавирусе

16 октября, 2020, 07:55

Прогнозы по распространению коронавирусной болезни в Чехии неутешительные, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш

Такое заявление он сделал в связи с возможным ростом заболеваний COVID-19, передает Радио Свобода.

"У нас нет времени, прогноз не является хорошим, числа катастрофические, действительно нужно очень, очень спешить", - подчеркнул Бабиш.

Глава правительства также предварительно провел переговоры с руководством курортных центров, чтобы в случае необходимости иметь и там гарантию помощи.

Со своей стороны министр здравоохранения Роман Примула призвал сограждан оставаться дома.

"Если нет возможности работать дома, идите на работу или за покупками, или уладить необходимые дела - и домой. Очень вас об этом прошу ", - написал Примула.

Чехия в ускоренном режиме прибегает к возведение новых госпиталей, которые могли бы принять в случае необходимости новых инфицированных COVID-19 граждан. Уже 17 октября в районе известного выставочного ареала в Праге с участием армии Чехии начнется строительство нового полевого госпиталя на 500 коек.

Армия способна завершить строительство госпиталя в течение 10 дней. Для его возведения будут использованы местные ангары, с электроснабжением помощь должен предоставить выставочный площадка, а оборудование привезут из других полевых госпиталей. В случае необходимости еще один новый полевой госпиталь на 300 коек могут возвести в городе Брно.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 октября в Чешской республике было инфицировано COVID-19144849 человек, вылечено 61 505 человек, умерло 1218 человек.