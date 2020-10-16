Самый дорогой футболист мира может продолжить карьеру в "Барселоне"

Об этом сообщает AS.

Кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт определил форварда парижан как свою приоритетную трансферную цель. Если его изберут на должность, то он попытается подписать француза следующим летом.

Мбаппе намерен перейти в один из испанских или английских клубов. Ранее форвард несколько раз отказался продлевать контракт с ПСЖ. Срок его действующего соглашения истекает летом 2022 года.

Неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского "Реала", который намерен подписать Мбаппе в 2021 году.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду из "Монако".

Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его ориентирована трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 180 млн евро.

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