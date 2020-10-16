"За будущее" Коломойского - кто стоит за "темной лошадкой" местных выборов, - расследование Watchdogs

16 октября, 2020, 22:01

Партия-новичок "За будущее", напрямую связана с олигархом Игорем Коломойским, который тратит баснословные суммы, чтобы привести к власти старых и новых коррупционеров. "Майбахи" или "За майбахи" уже окрестили эту партию

Об этом говорится в программе Watchdogs.расследование на телеканале "Прямой".

Партия "За будущее" - это проект Игоря Коломойского и доказательств этому более чем достаточно. Страна должна знать своих героев - там собрались настоящие аксакалы украинской политики, немало кандидатов от политической силы имеют и уголовное прошлое.

История партии

29 августа 2019 года в Верховной Раде Украины 23 депутата-мажоритарщика, большинство из которых являются фигурантами антикоррупционных расследований, создали депутатскую группу "За будущее".

Возглавили ее бывшие члены партии "УКРОП" (тоже проект Коломойского) Виктор Бондарь и Тарас Батенко. А неформальным лидером этой группы уже тогда стал многолетний партнер и друг Коломойского - Игорь Палица. Который осенью 2019 года и возглавил партию "За будущее".

Оказывается партия "За будущее" - не нова. Просто удачный ребрендинг бывшего проекта "Украина будущего", которую основали в 2008-м Андрей Павленко и Ирина Волгина, связанные общим бизнесом с дочерью Юлии Тимошенко - Евгенией.

На тот момент в партию входили Станислав Никитин и Сергей Демченко (сейчас нардеп от "Слуги народа"), которые позже стали адвокатами Андрея Портнова, который в БЮТ в том же 2008 году возглавлял так называемую группу Коломойского в парламенте.

Одним из лидеров "Украина за будущее" также на тот момент был товарищ Портнова, бютовец - Святослав Олийнык. Олийнык сейчас первым номером в списке "Слуги народа" идет в Днепропетровский облсовет.

То есть, что мы видим? Изменяющиеся названия, брендинг и цвета, представители этих политсил тасуются и меняются местами. Единственное в этой схеме остается неизменным - "Карабас-Барабас", который руководит марионетками.

Офис "За будущее" - это улица Ирининская 5/24 в Киеве. Этот адрес указан на всех ресурсах партии - на официальном сайте, в Facebook, газете и даже на рекламных бордах. Но, юридически эта политсила зарегистрирована совсем по другому адресу и очевидно именно его пытаются скрыть.

На сайте НАПК - один скромный финансовый отчет - только за первый квартал 2020 года с единственной платежкой в 100 тысяч гривен. Деньги на развитие партии пожертвовало некое предприятие "Миллениум-2018", которое занимается гостиничным бизнесом.

По данным YouControl, эта фирма имеет отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Один из основателей ОООшки - Евгений Рувинский - имеет еще несколько компаний с орбиты Коломойского, а другая соучредитель - Наталья Сумовская - является также директором "Строительно-финансовой компании "Глобал Эстейтс", которой еще в 2016 году владели непосредственно сам Игорь Коломойский и его вечный компаньон - Геннадий Боголюбов.

В собственности этой же компании есть и здание в центре Киева, на Владимирской 12 - бизнес-центр "Миллениум", где находится офис Коломойского, а также Александра Дубинского, Игоря Палицы и других депутатов, связанных с олигархом.

"Засвеченные" в НАПК 100 тысяч гривен абсолютно не соответствуют расходам партии на политическую рекламу.

На одном из самых дорогих направлений в плане стоимости рекламы - Житомирская трасса, до Киевской кольцевой - 10 километров. Там насчитали 18 баннеров "За будущее". И это только на десяти километрах киевской трассы. Это очень и очень большие деньги

В целом "За будущее" до дня выборов потратит минимум 400 тысяч долларов только на рекламу в Facebook и Instagram. К тому же, наружная реклама и соцсети - это максимум треть официального бюджета кампании

С начала лета этого года - ни одного, подчеркиваю ни одного выпуска без участия представителей партии "За будущее" не было.

Как подсчитали журналисты, 14,5 млн гривен потрачено только на наружную рекламу всего за два месяца и только в Киеве. Стоит добавить еще весь июль и самый дорогой для рекламы предвыборной октябрь и умножить на масштабы страны.

На Киевщине "За будущее" ведет политик с многолетним стажем Ярослав Москаленко, у которого есть прямые бизнесово-криминальные связи с Коломойским.

Биография Ярослава Москаленко - просто показательная история о том, кто же входит в партию "За будущее", и главное - как туда попасть.

Москаленко - в политике с 2006 года, начинал районным депутатом, а с 2010 и по 2019 был уже депутатом Верховной Рады. Первые два созыва - от "Партии регионов", в составе которой голосовал за "диктаторские законы" 16 января, но предал "регионалов" одним из первых. На выборах 2019 года мажоритарщика Москаленко смела "зеленая волна", но уже через год он нашел новую партийную прописку - в "За будущее".

Москаленко успел обзавестись множеством очень и очень ценного имущества. Чего стоит один его дом в Осещине под Киевом. Резиденция состоит из 400-метровых апартаментов, нескольких гостевых домов, теннисного корта

В феврале 2020 года Ярослав Москаленко "засветился" в очень показательном уголовном производстве. Его компания ООО "Синтез" занималась экспортом нефтепродуктов через границу с Россией в Луганской области. И в течение одного 2019 года ООО "Синтез" недоплатила почти 12 млн гривен.

Покупала эту контрабандную нефть "Укртранснафта", а через нее и "Укрнафта" Коломойского.

Уже с 2020 года в руководство компании вернулся менеджмент, за который олигарх дрался пять лет назад. То есть, пока Укртранснафта была под контролем государства, а Игорь Валерьевич в изгнании, "правильно" завозить нефть и уклоняться от уплаты каких-то налогов, помогала именно компания жены Ярослава Москаленко. Поэтому и его появление в рядах "За будущее" - отнюдь не случайность.

Это одни "новые лица" в составе "За будущее" - Игорь Палица и Антон Яценко - всем известный по схемам с электронными площадками. Нам представляют их просто под другой торговой маркой.

Тем не менее - даже никаких лозунгов о борьбе с коррупцией, ни партийной идеологии. Ставка на "патриотизм" - и все

Но на самом деле идеология у "За будущее" есть, просто она не на поверхности. Возьмем пример - мэр Черкасс Анатолий Омельченко, интернет-знаменитость весны этого года.

Ему лично угрожал Владимир Зеленский из-за отказа выполнять карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронвируснои болезни COVID-19.

Но ни МВД, ни СБУ мэру города Черкассы ничего так и не сделали.

До этого "привета" от президента местная политическая элита считала Анатолия Бондаренко сбитым летчиком. Весной он имел рейтинг 27%, и антирейтинг более 50%, его переизбрание считалось невозможным.

В результате скандала с Зеленским городской голова Черкасс нарастил рейтинг ровно в два раза

Не менее странными "взлетами" и "падениями" является и политическая карьера Бондаренко.

Так, в 2015 году Анатолий Бондаренко избирался на городского голову Черкасс от "Батькивщины", председателем областной организации этой партии он и оставался до последнего времени. А вот "вжух", и уже говорят о том, что Бондаренко стал членом политсовета "Пропозиции". Прошел всего месяц, и все снова изменилось - теперь он "За будущее"

Анатолий Бондаренко, как оказалось, "по уши" замазан в коррупционных скандалах.

Бывший секретарь городского совета Черкасс Анатолий Радуцкий сообщил, что в 2017 году исполком горсовета под председательством мэра Бондаренко утвердил детальный план застройки набережной Днепра в Черкассах. Скандал поднялся потому, что строить позволили прямо на берегу Днепра, - в то время земля имела статус рекреационной. Как утверждает сегодня Радуцкий, это строительство лоббировал лично мэр Бондаренко.

Также стало известно, что лица, которых связывают с мэром Черкасс, требовали у предпринимателей по 25% "отката".

Андрей Король, директор и владелец небольшой строительной фирмы, сообщил, что он несколько лет назад делал ремонт в нескольких черкасских школах за бюджетные средства. Честно выигрывал тендеры, все как надо. Но депутат городского совета Черкасс Виталий Косяк, кстати, помощник мэра Анатолия Бондаренко, вымогал у него 25% "отката". А это даже на том небольшом объеме выполненных работ составляло примерно миллион гривен.

Выглядит так, что вот это и есть настоящая идеология "Майбаха" Коломойского - "откаты" в 25%.