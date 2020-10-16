"Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19": посольство США рассказал о "конструктивном ужине" со Степановым
16 октября, 2020, 19:08
Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Куинн, они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
Отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.
Читайте также: Степанов предположил возможность закупки вакцины от COVID-19 в России
"Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции