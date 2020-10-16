"Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19": посольство США рассказал о "конструктивном ужине" со Степановым

16 октября, 2020, 19:08

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Куинн, они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

Отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.

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"Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность", - говорится в сообщении.