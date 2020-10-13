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Espreso.tvВойна с РФСтепанов предположил возможность закупки вакцины от COVID-19 у России

Степанов предположил возможность закупки вакцины от COVID-19 у России


фото: Радіо Свобода
Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19

Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины и что она безопасна - нет". - заявил он.

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Степанов добавил, что в случае подтверждения ее безопасности и действенности, в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.

  • Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.

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