Степанов предположил возможность закупки вакцины от COVID-19 у России
Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины и что она безопасна - нет". - заявил он.
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Степанов добавил, что в случае подтверждения ее безопасности и действенности, в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.
- Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.
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