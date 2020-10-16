"Медведчук против Стуса": решение по делу объявят 19 октября
Об этом сообщает журналист Еспресо.TV.
Решение по делу будет оглашено 19 октября. Суд завершил исследовать материалы и провел дебаты. После этого судья ушла в совещательную комнату.
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Дело касается книги о поете и диссиденте Василии Стусе, которую Медведчук требует запретить из-за якобы унижения его чести и достоинства, а также нарушения его деловой репутации. Кипиани и издательство полностью отрицают такие обвинения.
Напомним, что Медведчук в 1980-х был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса.
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