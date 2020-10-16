Суд против книги Кипиани о Стусе: активисты расстреляли портрет Медведчука
16 октября, 2020, 10:50
В Дарницком районном суде Киева проходит последнее заседание по делу нардепа Виктора Медведчука против журналиста и писателя Вахтанга Кипиани и издательства "Vivat"
Об этом передает Еспресо.TV .
Под зданием суда проходит акция поддержки Кипиани и издательства. Активисты сыграли мини-спектакль, изображавшая суд над Медведчуком.
Дело касается книги о диссидента Василия Стуса, которую Виктор Медведчук требует запретить из-за якобы унижения его чести и достоинства, а также нарушение его деловой репутации. Кипиани и издательство полностью отрицают такие обвинения.
Напомним, что Медведчук в 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса.
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