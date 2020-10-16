 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд против книги Кипиани о Стусе: активисты расстреляли портрет Медведчука

Суд против книги Кипиани о Стусе: активисты расстреляли портрет Медведчука

В Дарницком районном суде Киева проходит последнее заседание по делу нардепа Виктора Медведчука против журналиста и писателя Вахтанга Кипиани и издательства "Vivat"

Об этом передает Еспресо.TV .

Под зданием суда проходит акция поддержки Кипиани и издательства. Активисты сыграли мини-спектакль, изображавшая суд над Медведчуком.

Дело касается книги о диссидента Василия Стуса, которую Виктор Медведчук требует запретить из-за якобы унижения его чести и достоинства, а также нарушение его деловой репутации. Кипиани и издательство полностью отрицают такие обвинения.

Напомним, что Медведчук в 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать