Суд против книги Кипиани о Стусе: активисты расстреляли портрет Медведчука

16 октября, 2020, 10:50

В Дарницком районном суде Киева проходит последнее заседание по делу нардепа Виктора Медведчука против журналиста и писателя Вахтанга Кипиани и издательства "Vivat"

Об этом передает Еспресо.TV .

Под зданием суда проходит акция поддержки Кипиани и издательства. Активисты сыграли мини-спектакль, изображавшая суд над Медведчуком.

Дело касается книги о диссидента Василия Стуса, которую Виктор Медведчук требует запретить из-за якобы унижения его чести и достоинства, а также нарушение его деловой репутации. Кипиани и издательство полностью отрицают такие обвинения.

Напомним, что Медведчук в 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса.