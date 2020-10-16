Местные выборы: в Украину прибыли 69 международных наблюдателей

16 октября, 2020, 20:33

В Украину прибыли 69 иностранных наблюдателей за местными выборами, которые назначены на 25 октября 2020 года

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Немчинов отметил, что сегодня, 16 октября, на заседании межведомственной рабочей группы по проведению местных выборов представитель Государственной пограничной службы сообщил о прибытии в страну уже 69 международных наблюдателей.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций.

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