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Espreso.tvОбществоМестные выборы: в Украину прибыли 69 международных наблюдателей

Местные выборы: в Украину прибыли 69 международных наблюдателей

В Украину прибыли 69 иностранных наблюдателей за местными выборами, которые назначены на 25 октября 2020 года

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Немчинов отметил, что сегодня, 16 октября, на заседании межведомственной рабочей группы по проведению местных выборов представитель Государственной пограничной службы сообщил о прибытии в страну уже 69 международных наблюдателей.

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