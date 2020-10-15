Вакцина от COVID-19 может стоить около $ 37, - Степанов

15 октября, 2020, 09:14

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса может стоить около $ 37

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний). Предварительная цена, которую они давали, это $ 37", - сказал Степанов.

По словам министра, конечная стоимость еще неизвестна. Цену в $ 37 назвали компании из США и Китая. Она формируется в соответствии с затратами на ее изготовление. Кроме того, не исключено, что цена может стать меньше.

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