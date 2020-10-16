Коронавирус в правительстве: Чернышев был на заседании, всех попросят сдать тесты, - Немчинов

16 октября, 2020, 17:29

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, заболевший COVID-19, был на заседании правительства 13 октября

Об этом Укринформу сообщил министр Кабинета мнистра Олег Немчинов.

"Алексей Михайлович (Чернышев, - ред.) присутствовал на заседании 13 октября... Во время заседания Кабинета Министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию. Кроме того, всем чиновникам будет предложено сдать тест на COVID", - сказал Немчинов.

Как стало известно Укринформу, положительный тест выявили еще у одного министра, а также у одного из чиновников есть подозрение на COVID-19.

Напомним, 16 октября о заражения коронавирус сообщил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышев