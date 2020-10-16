Министр развития общин Чернышев заразился коронавирусом

16 октября, 2020, 11:54

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Температура нормальная. Все супер", - сказал Чернышев.

Министр заявил, что будет продолжать работать дистанционно.

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