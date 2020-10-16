 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистр развития общин Чернышев заразился коронавирусом

Министр развития общин Чернышев заразился коронавирусом


фото: znaj.ua
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Температура нормальная. Все супер", - сказал Чернышев.

Министр заявил, что будет продолжать работать дистанционно.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать