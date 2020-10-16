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Espreso.tvМирДело MH17: в ЕС призвали Россию вернуться в консультационную группу

Дело MH17: в ЕС призвали Россию вернуться в консультационную группу

Европейский Совет призвал РФ продолжить участие в трехсторонних переговорах с Австралией и Нидерландами по крушению малазийского самолета Boeing рейса МН17

Об этом говорится в резолюции саммита, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Европейский совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбивания рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия", - говорится в документе.

Отмечается, что Европейский Совет поддерживает все усилия по установлению истины, правосудия и ответственности в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

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