Дело MH17: в ЕС призвали Россию вернуться в консультационную группу
16 октября, 2020, 19:46
Европейский Совет призвал РФ продолжить участие в трехсторонних переговорах с Австралией и Нидерландами по крушению малазийского самолета Boeing рейса МН17
Об этом говорится в резолюции саммита, обнародованной на сайте Европейского Совета.
"Европейский совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбивания рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия", - говорится в документе.
Отмечается, что Европейский Совет поддерживает все усилия по установлению истины, правосудия и ответственности в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166.
- Напомним, Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.
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