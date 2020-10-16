Адвокат Медведчука заявил, что Стус был "шестеркой коммунистической системы", - Кипиани
16 октября, 2020, 14:13
16 октября на заседании по делу по иску Виктора Медведчука против книги Вахтанга Кипиани "Уголовное дело Василия Стуса" юрист кума Путина обвинил автора в финансировании международного терроризма
Об этом сообщил журналист и публицист Вахтанг Кипиани в Facebook.
"Поскольку вы не слушаете процесс, который идет в Дарницком суде (там сейчас 32 человека онлайн), то, вероятно, и не знаете, что, по мнению адвоката Кириленко, это Стус был" шестеркой коммунистической системы "," циником и аморальным типом " , а не Медведчук ", - написал журналист.
Читайте также: Суд против книги Кипиани о Стуса: активисты расстреляли портрет Медведчука
Кипиани добавил, что по словам того же адвоката он и издательство, которое выпустило книгу, "финансировали международный терроризм".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры