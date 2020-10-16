Адвокат Медведчука заявил, что Стус был "шестеркой коммунистической системы", - Кипиани

16 октября, 2020, 14:13

16 октября на заседании по делу по иску Виктора Медведчука против книги Вахтанга Кипиани "Уголовное дело Василия Стуса" юрист кума Путина обвинил автора в финансировании международного терроризма

Об этом сообщил журналист и публицист Вахтанг Кипиани в Facebook.

"Поскольку вы не слушаете процесс, который идет в Дарницком суде (там сейчас 32 человека онлайн), то, вероятно, и не знаете, что, по мнению адвоката Кириленко, это Стус был" шестеркой коммунистической системы "," циником и аморальным типом " , а не Медведчук ", - написал журналист.

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Кипиани добавил, что по словам того же адвоката он и издательство, которое выпустило книгу, "финансировали международный терроризм".

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