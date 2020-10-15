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Espreso.tvСпортЯ мечтал стать игроком "Шахтера", - Ребров

Я мечтал стать игроком "Шахтера", - Ребров


фото: Getty Images
Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что будучи футболистом мечтал стать игроком донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Origo .

В детстве украинец еще не был уверен, что станет футболистом

"Я родился в Донецкой области и мечтал стать игроком "Шахтера". В конечном итоге я попал в "Динамо". В детстве я не был уверен, что стану футболистом. Долгое время я одновременно занимался волейболом, баскетболом и футболом. У меня было три тренировки в день. Были тренировки по баскетболу перед школой утром, футбол после школы и волейбол вечером. Это была моя жизнь, я любил спорт и не вижу своего будущего без спорта, - сказал Ребров.

Донецкий "Шахтер" был первым клубом в профессиональной карьере Сергея Реброва, после чего он перешел в киевское "Динамо". За столичный клуб форвард провел 248 матчей и забил 139 мячей.

Ребров был главным тренером "Динамо" с 2014-го по 2017-й год, дважды приводил клуб к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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