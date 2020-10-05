Я буду играть против "Динамо", а не Луческу, - Ребров о матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не обращает внимания на то, что Мирча Луческу является главным тренером "Динамо".
"На пресс-конференции после матча мне задали вопрос об украинских командах. Мы могли на них попасть, я сказал, что не против. Сейчас, когда "Динамо" оказалось в нашей группе, - это сложные чувства. Это моя родная команда, и кто-то в этих играх потеряет очки, а значит, будет довольно обидно. Мы будем готовиться серьезно. Сыграть против Мирчи Луческу? Я буду играть против "Динамо" и не обращаю внимания, кто главный тренер", - заявил Реброва.
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", испанской "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
- Сегодня, 1 октября, в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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