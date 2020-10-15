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Espreso.tvСпортВ Украине матчи Лиги чемпионов покажет еще один транслятор

В Украине матчи Лиги чемпионов покажет еще один транслятор


фото: facebook.com/fcdynamoua
В нынешнем сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы кроме телеканалов медиагруппы "Украина" будут транслировать на платформе Megogo

Об этом сообщает Broadcast.net.ua.

Провайдеры Volia и Megogo договорились о сотрудничестве и трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21. Отмечается, что некоторые встречи на Megogo будут доступны в формате 4К.

Другим владельцем прав на показ еврокубковых матчей в стране является медиагруппа "Украина". Таким образом, в нынешнем сезоне ЛЧ и ЛЕ будут транслироваться на Megogo и каналах "Футбол".

На групповом раунде ЛЧ Украины будут представлять "Динамо" и "Шахтер", в Лиге Европы - "Заря".

  • Напомним, 1 октября президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что Украинская ассоциация футбола совместно с УЕФА приняли решение разрешить болельщикам посещать международные матчи.

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