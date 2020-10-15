В случае повышения цены на свекловичный сахар его заменит тростниковый, - эксперт
Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Дело первое - у нас на сегодняшний момент нет проблем с общим объемом урожая. У нас сахара будет столько, сколько надо. Более того, никто не отменял тарифную квоту в пределах наших обязательств по Всемирной торговой организации. И если цена на сахар пойдет сюда всегда может приехать трость", - сказал Пендзин.
Он также обратил внимание, что за прошлый год цена на сахар не выросла.
"Когда мы смотрим цену сахара по состоянию на аналогичную дату прошлого года, она даже снизилась на 20 копеек", - отметил эксперт.
- Цены на сахар на внутреннем рынке после резкого повышения неделей ранее немного откатились, однако сахар на внутреннем рынке будет дорожать, заявил заместитель гендиректора по экономическим вопросам A'SPIK group Дмитрий Панчук, сообщает Agronews.
- Фермер Юрий Однорог объясняет высокую цену на сахар плохим урожаем сахарной свеклы в большинстве регионов Украины.
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