В Киеве с 16 октября начнется отопительный сезон, - Кличко

15 октября, 2020, 14:17

Завтра, 16 октября, в Киеве начинается отопительный сезон. Соответствующее решение приняли, учитывая среднесуточную температуру воздуха

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 16 октября Киев начинает отопительный сезон. Решение город утвердил с учетом среднесуточных температур. По прогнозам (синоптиков), со следующей недели к нам придет похолодание: ночью температура опустится до +3 ° C ... + 5 ° C", - отметил мэр Киева.

Так, он отметил, что для полного запуска централизованной системы отопления в Киеве понадобится около недели.

По словам Кличко, подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам руководителей этих учреждений.

Ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев готов к началу отопительного сезона досрочно.

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