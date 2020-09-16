Киев готов начать отопительный сезон, - Кличко

16 сентября, 2020, 13:33

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Киев готов к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Технически город уже готово к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго "провели проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Мэр также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

Кличко также призвал эти объединения проверить наличие задолженности за тепло.

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