В клубе УПЛ - вспышка коронавируса: 27 зараженных
Об этом сообщает официальный twitter "Александрии".
"27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба. 15 зараженных на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 - под присмотром семейных врачей Александрии, 1 - в районной больнице. У всех температура в норме, симптомов COVID нет", - говорится в сообщении клуба.
В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги "Александрия" занимает восьмую строчку. После 5 матчей у команды 2 победы и 3 поражения.
ПЦР-тесты от 13/10: к сожалению, 27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба.- FC Olexandriуa (@ FCO1948) October 15, 2020
Сейчас 15 заболевших на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии, 1 - в районной больнице. У всех температура в норме, симптомов COVID нет pic.twitter.com/JVSrcBleex
- 8 октября в донецком "Шахтере" выявлены 18 случаев заражения коронавирусом среди работников и футболистов клуба.
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