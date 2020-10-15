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Espreso.tvСпортВ клубе УПЛ - вспышка коронавируса: 27 зараженных

В клубе УПЛ - вспышка коронавируса: 27 зараженных


фото: fco.com.ua
В футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса

Об этом сообщает официальный twitter "Александрии".

"27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба. 15 зараженных на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 - под присмотром семейных врачей Александрии, 1 - в районной больнице. У всех температура в норме, симптомов COVID нет", - говорится в сообщении клуба.

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги "Александрия" занимает восьмую строчку. После 5 матчей у команды 2 победы и 3 поражения.

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