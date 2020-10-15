Стало известно, пустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Ювентус"

15 октября, 2020, 15:27

На матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" позволят заполнить трибуны на 30%

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

МЗ проанализировало эпидемическую ситуацию в Киеве с учетом опыта европейских стран и решило позволить болельщикам посетить матч Лиги чемпионов.

Организатор матча обязан строго соблюдать противоэпидемические меры, а также организовать продажу билетов и распределение зрителей на стадионе таким образом, чтобы не возникало массового скопления людей. На трибуны допустят не более 30% болельщиков от того числа, которое способен вместить НСК "Олимпийский".

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

Напомним, 1 октября президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что Украинская ассоциация футбола совместно с УЕФА приняли решение разрешить болельщикам посещать международные матчи.

15 октября стало известно, что в нынешнем сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы кроме телеканалов медиагруппы "Украина" будут транслировать на платформе Megogo.

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