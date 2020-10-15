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Espreso.tvСпортСтало известно, пустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Ювентус"

Стало известно, пустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Ювентус"


фото: Getty Images
На матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" позволят заполнить трибуны на 30%

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

МЗ проанализировало эпидемическую ситуацию в Киеве с учетом опыта европейских стран и решило позволить болельщикам посетить матч Лиги чемпионов.

Организатор матча обязан строго соблюдать противоэпидемические меры, а также организовать продажу билетов и распределение зрителей на стадионе таким образом, чтобы не возникало массового скопления людей. На трибуны допустят не более 30% болельщиков от того числа, которое способен вместить НСК "Олимпийский".

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

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