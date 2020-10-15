Роспуск теризбиркома в Одессе: ЦИК сформировала новый состав комиссии
15 октября, 2020, 20:57
Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Решение принято из-за досрочного прекращения 13 октября полномочий состава ТИК. Новый состав сформирован на основе представлений местных организаций партий в количестве 18 человек.
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