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Espreso.tvОбществоРоспуск теризбиркома в Одессе: ЦИК сформировала новый состав комиссии

Роспуск теризбиркома в Одессе: ЦИК сформировала новый состав комиссии

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Решение принято из-за досрочного прекращения 13 октября полномочий состава ТИК. Новый состав сформирован на основе представлений местных организаций партий в количестве 18 человек.

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