ЦИК распустила Одесский теризбирком за "систематические нарушения закона"

13 октября, 2020, 21:38

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской ТИК

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Решение поддержали 16 членов комиссии.

Глава ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссии не имеют полномочий оценивать решения суда.

Вместе с тем, при рассмотрении Комиссия установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК.

Установлено, что принимая постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организации политической партии "БЛОК Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией Политической партии "НАШ КРАЙ", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов.

Комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам.

Следовательно, ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Вместе с тем комиссия обратилась к Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств.