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Espreso.tvВыборы 2020ЦИК распустила Одесский теризбирком за "систематические нарушения закона"

ЦИК распустила Одесский теризбирком за "систематические нарушения закона"

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской ТИК

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Решение поддержали 16 членов комиссии.

Глава ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссии не имеют полномочий оценивать решения суда.

Вместе с тем, при рассмотрении Комиссия установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК.

Установлено, что принимая постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организации политической партии "БЛОК Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией Политической партии "НАШ КРАЙ", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов.

Комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам.

Следовательно, ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Вместе с тем комиссия обратилась к Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств.

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