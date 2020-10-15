РФ провела ракетные учения у оккупированного Крыма
15 октября, 2020, 15:14
Черноморский флот РФ провел стрельбы с участием фрегата "Адмирал Григорович" и берегового ракетного комплекса "Утес", который стоит в Крымских горах
Об этом сообщает пресс-служба флота.
Комплекс "Утес" выпустил по условному противнику ракету.
Читайте также: Оккупанты привели свои войска на Донбассе в полную боевую готовность, - разведка
"На дистанции свыше 10 км эта ракета была поражена зенитным ракетным комплексом "Штиль" фрегата. Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства", - передают оккупанты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры