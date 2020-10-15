РФ провела ракетные учения у оккупированного Крыма

15 октября, 2020, 15:14

Черноморский флот РФ провел стрельбы с участием фрегата "Адмирал Григорович" и берегового ракетного комплекса "Утес", который стоит в Крымских горах

Об этом сообщает пресс-служба флота.

Комплекс "Утес" выпустил по условному противнику ракету.

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"На дистанции свыше 10 км эта ракета была поражена зенитным ракетным комплексом "Штиль" фрегата. Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства", - передают оккупанты.