Оккупанты привели свои войска на Донбассе в полную боевую готовность, - разведка

6 октября, 2020, 14:22

Российские оккупационные войска привели в полную боевую готовность в пределах командно-штабных учений

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

Разведка отмечает, что командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.

"Так, 5 октября этого года, на едином оперативном фоне начато командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность" Полная "(по обучению). На полигонах , в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

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